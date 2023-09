Conduttori del Grande Fratello Party: sono due volti noti

Dopo Awed e Annie Mazzola, Giulia Salemi e Gaia Zorzi e Soleil Sorge con Pierpaolo Pretelli, chi saranno i nuovi conduttori del Grande Fratello Party? Nei mesi scorsi i fan della trasmissione erano convinti che a prendere il posto della Sorge e Pretelli sarebbero arrivati altri due ex gieffini, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, ma non sarà così. La venezuelana infatti tra pochi giorni entrerà nella casa del Gran Hermano Vip in Spagna (e pare non sarà l’unico personaggio conosciuto in Italia a varcare quella porta).

Svelati i conduttori del Grande Fratello Party: gli indizi e i nomi.

Poco fa i profili social del Grande Fratello hanno dato i primi indizi sui presentatori del programma che da anni va in onda su Mediaset Infinity. Tramite le informazioni fornite dal Grande Fratello e le due sagome, i fan del reality sono certi di aver capito chi saranno i due nuovi conduttori del Grande Fratello Party 2023.

Lei è una donna, del segno dell’ariete, il tratto distintivo è la parlantina onesta e l’essere senza peli sulla lingua, la frase tipica ‘qui tutto è amplificato’. Inoltre dalla sagoma molti utenti hanno riconosciuto Annie Mazzola, che aveva già condotto il GF Vip Party tre anni fa.

Lui è del segno del toro, il suo superpotere è fare delle ottime imitazioni e al GF Party sarà un presentatore ottimista. E pare proprio che si tratti di Andrea Dianetti, già al timone di Isola Party e La Pupa e il Secchione Party.

Nessuna novità quindi, ma nemmeno sorprese negative. Andrea e Annie hanno già lavorato in questo tipo di programmi ed hanno fatto benissimo. Scongiurati i tempi morti, le pause imbarazzanti e le frasi incomprensibili, questi due ci sanno decisamente fare.