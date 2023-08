Conduttore verso il Grande Fratello: dopo 40 anni di carriera il suo primo reality

Ci sarà anche un celebre conduttore nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, ma andiamo per gradi.

Ogni concorrente che quest’anno varcherà la porta rossa del Grande Fratello (che sia famoso o sconosciuto) è stato approvato da Pier Silvio Berlusconi che mai come quest’anno ha voluto mettere bocca sulla scelta del cast. Fuori i personaggi controversi (e per questo ha bocciato l’ex senatore Antonio Razzi); così come anche i prezzemolini da reality show (e per questo non ri-vedremo Carmen Di Pietro in coppia col figlio Alessandro Iannoni). Dentro, invece, concorrenti che hanno una storia da raccontare e quelli che hanno poche macchie nel proprio curriculum televisivo.

Entreranno così l’ex showgirl Justine Mattera al suo primo reality show, l’attore Ninetto Davoli scoperto da Pier Paolo Pasolini, la cantante Rosanna Fratello e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Fra i (praticamente) certi anche il conduttore Corrado Tedeschi che festeggerebbe così all’interno della casa del Grande Fratello i quarant’anni di carriera. Era il 1984, infatti, quando debuttò alla conduzione del suo primo programma. Da allora non si è mai fermato, anche se dal 2007 lavora solo in emittenti private.

Dal conduttore alle cantanti, i profili “alti” dei nuovi volti del Grande Fratello

A confermare la sua presenza al Grande Fratello è stato proprio lui fra le pagine del settimanale Gente.

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto”.

A Corrado Tedeschi e ai sopracitati potrebbero aggiungersi le cantanti Donatella Rettore, Marcella Bella e Marina Fiordaliso e il conduttore Umberto Smaila, che sarebbe dovuto entrare lo scorso anno insieme al figlio. “Accetterei [il Grande Fratello Vip, ndr] ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.