Guai per Ciro Di Maio, che è stato arrestato ieri dalla Polizia di Milano. Il conduttore si sarebbe fatto inviare dall’Olanda ben un litro di gbl. L’accusa adesso è pesante ed è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . A disporre l’arresto è stato il pm di turno di Milano Leonardo, grazie alle indagini della Squadra mobile. Domani l’interrogatorio davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

Le dipendenze (come nel caso di Nicholas Brendon) sono un brutto problema, cerchiamo di non giudicare e speriamo che Ciro saprà farsi aiutare.

“Un litro di droga in arrivo dall’Olanda, la Polizia ha arrestato un noto conduttore televisivo di un canale dedicato ai viaggi. Aveva girato tutto il mondo come conduttore di programmi di viaggi, Ciro Di Maio 46 anni. Faceva l’attore, il modello e poi il presentatore, da Napoli si era trasferito a Milano per lavoro. Qui la squadra mobile l’ha arrestato ieri per detenzione di un grosso quantitativo di gbl.

Gli agenti hanno intercettato il pacco in arrivo dall’estero e l’hanno seguito fino alla consegna al suo appartamento a Milano. Nel loft la Polizia ha trovato altre tracce di droga e un dosatore. Lui ha ammesso di essere il destinatario del pacco e di essere dipendente dalla sostanza. Oltre ai viaggi, pare che Ciro Di Maio ultimamente lavorasse anche grazie a piattaforme di intrattenimento a pagamento. Già lo scorso dicembre era stato arrestato per un altro quantitativo di droga arrivato dalla Cina”.