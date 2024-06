Conduttore Mediaset punta Sanremo come cantante: “Proporrò un brano a Carlo Conti”

Fra otto mesi il Festival di Sanremo tornerà con una nuova edizione condotta da Carlo Conti e al momento nessun Big è stato arruolato. Fra i tanti che si candideranno, però, ci sarà anche un noto conduttore di Mediaset che, avanza tempo, fa pure il cantante: Enrico Papi.

Il conduttore de La Pupa e il Secchione, infatti, ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Tilt (il quarto, dopo Mooseca, Un’Estate Mentale e Come Si Chiama La Canzone Che Fa).

“Tormentone per l’estate? No!” – ha dichiarato a TvBlog – “Ma ora va di moda che i cantanti facciano i conduttori, così io mi metto a fare il cantante. Ma con ironia, ci scherzo. E invece i cantanti vogliono diventare conduttori veramente, la prendono sul serio. Questo mi fa ridere. […] Oggi sembra che per condurre basti essere famoso. E invece bisogna fare la gavetta. Poi, per carità, un conduttore può sbagliare i programmi… io, per esempio, sono uno che dice sempre di sì e commetto degli errori. Dovrei iniziare a dire dei no. Come c’è una tecnica per cantare o recitare, ce n’è una anche per condurre.