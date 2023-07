Conduttore contattato per il GF Vip: “Ha intenzione di accettare la proposta”

Ormai da settimane è cominciato il toto-nomi per i concorrenti e gli opinionisti del Grande Fratello Vip. Il posto di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti potrebbe andare a Paola Barale e Katia Ricciarelli, ma c’è anche chi ha tirato in ballo un conduttore. Secondo Amedeo Venza anche Giuseppe Cruciani sarebbe stato contattato per fare l’opinionista. La stessa indiscrezione era stata lanciata a maggio da Giuseppe Candela su Dagospia: “Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante. Molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta“.

Ieri sera Davide Maggio ha fatto una delle sue dirette Instagram ed ha svelato che il conduttore de La Zanzara era stato cercato da Alfonso per entrare al GF Vip, ma da concorrente. Stando a quello che ha detto il giornalista però Cruciani potrebbe non varcare mai la porta rossa e il suo nome potrebbe fare la fine di quelli della lista bocciata da Pier Silvio Berlusconi.

“C’è un altro nome per il GF Vip che si aggiunge all’elenco che circola da giorni. Si tratta di Cruciani che pare, così mi risulta dalle mie informazioni, lui è stato contattato anche per Ballando con le Stelle, ma ha detto di no, ha rifiutato. Ma pare che adesso avesse intenzione di accettare la proposta del GF, ma sembra che anche il suo nome sia stato scartato, come anche altri. – ha continuato Davide maggio – A me lui risulta come concorrente e non come opinionista. Cioè per quello che so gli è stato proposto di fare il gieffino”.