condomini in rivolta fanno salvare il cucciolo

Casalnuovo di Napoli è stata la città teatro di un recente episodio che ha scosso e non poco la comunità, per lo meno a giudicare dalla reazione di tutti i presenti.

Tutto è nato ancora una volta dai social media e dal loro potere di far girare velocemente le notizie, è cosi che il video di un maltrattamento nei confronti di una giovane pitbull, tenuta su un balcone di un condominio, è arrivato all’attenzione di chi poteva occuparsi della questione e grazie al coordinamento tra le associazioni e delle guardie zoofile è avvenuto il salvataggio, sotto gli occhi di tutti, e che ha regalato un finale a sorpresa.

Percossa con bastone e frustino: i Guaiti di Zaira non sono passati inosservati

Le percosse ripetute non sono passate inosservate al condominio di Casalnuovo di Napoli, le urla erano quelle di una giovane cagnolina colpita, non si sa per quale motivo, con un bastone e addirittura con un frustino. Il video è stato scioccante ed ha però contribuito a mettere in moto la macchina dei soccorsi in maniera rapida ed efficiente.

Le autorità sono intervenute senza indugi entrando nell’abitazione e prelevando il cane, la piccola non ha esitato a seguire i suoi salvatori mentre il suo aguzzino è stato accusato per maltrattamenti ai danni di animale ed anche per non aver munito il suo cane di microchip, così come per obbligo di legge. Il bello però è accaduto dopo, quando da tutto il condominio è partito un applauso scrosciante, a conferma del buon lavoro svolto ma non solo.

Una reazione quasi liberatoria di chi non ce la faceva più ad assistere alle torture inflitte su Zaira, ma anche una testimonianza di come la società sia in effetti fatta di molte più persone di buon cuore e predisposte positivamente verso gli animali. Una scelta non sempre facile quella di denunciare, soprattutto in alcune zone, questa però resta l’unica arma a disposizione per rendere giustizia alle povere vittime e regalargli una seconda possibilità.

all’interno dell’articolo troverete un video dell’accaduto molto cruento, si sconsiglia quindi la visione ad un pubblico sensibile

Seconda possibilità che per Zaira arriverà a partire dal canile “Fido e Felix”, dove l’animale è stato portato dopo aver ricevuto le giuste cure, ma dove speriamo che possa rimanere il meno possibile, in attesa che una nuova famiglia sia pronta ad accoglierla e a donargli tutto l’amore di cui ha bisogno per recuperare la fiducia e la felicità.