Condizioni per la Pace: Aggiornamenti dall’Ucraina – Podcast Adnkronos

Lo scenario in Ucraina si complica ulteriormente. Il Pentagono ha ordinato di interrompere i cyberattacchi contro la Russia, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, risponde alle critiche riguardo alla sua crescente vicinanza a Mosca, affermando che gli Usa dovrebbero preoccuparsi meno di Vladimir Putin e più di migrazione e criminalità. In questo contesto, si svolge un vertice a Londra con 16 Paesi europei e non, guidato dal premier britannico Keir Starmer. Qui è stato presentato un piano pro-Ucraina sostenuto da Regno Unito e Francia. Tuttavia, il ministro britannico delle Forze Armate, Luke Pollard, ha chiarito che non c’è ancora un accordo con la Francia riguardo al piano di tregua. Le tensioni continuano a crescere, mentre la comunità internazionale cerca di trovare una soluzione al conflitto in corso. La situazione rimane fluida, con vari attori globali coinvolti e preoccupazioni sulla stabilità della regione.