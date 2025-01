Condizioni Critiche

Un triste episodio di violenza è avvenuto a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un pensionato di 72 anni è stato aggredito brutalmente da due giovani mentre si trovava a passeggio. Il pensionato, che si opponeva a un tentativo di rapina, è stato colpito ripetutamente con calci e pugni, specialmente al volto, fino a cadere a terra. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, che sono intervenuti e hanno messo in fuga i rapinatori.

L’aggressione è avvenuta domenica 19 gennaio lungo via Libertà. L’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove attualmente versa in gravissime condizioni e in prognosi riservata. Il personale medico non ha potuto fornire informazioni certe sulle sue possibilità di recupero. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili, descritti come due giovani, uno dei quali con la barba.

Il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, ha espresso il suo disappunto riguardo all’accaduto, sottolineando la solidarietà della comunità nei confronti della vittima. Ha commentato che la giornata, inizialmente tranquilla, si è trasformata in un incubo e ha assicurato che sta monitorando la situazione, sollecitando le forze dell’ordine a garantire maggior sicurezza nel suo comune, affinché i cittadini possano tornare a vivere in serenità.

Questo episodio si colloca in un contesto di crescita della preoccupazione per la sicurezza pubblica, che ha visto recently altri atti di violenza, come nel caso di un tassista accoltellato a Bari da rapinatori travestiti da clienti. La comunità di Lentini e le autorità locali stanno affrontando la questione della criminalità con urgenza, mentre si concentrano sulle indagini per fermare la violenza e prevenire futuri episodi.