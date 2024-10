Condividiamo il Peso della Croce

Nella puntata di Verissimo del 6 ottobre 2024, Rocco Siffredi, noto pornoattore, ha condiviso emozioni profonde durante l’intervista con Silvia Toffanin. Siffredi, che ha compiuto 60 anni, ha parlato della sua gratitudine per la vita e per la sua famiglia, esprimendo il desiderio che i suoi figli, Lorenzo e Leonardo, possano realizzarsi e trovare felicità. La commozione di Rocco è aumentata quando ha riflettuto sulle difficoltà affrontate dalla moglie Rosza Tassi e dai figli a causa dei pregiudizi legati al suo lavoro.

Siffredi ha confessato di non essere stato consapevole delle implicazioni sociali della sua professione quando ha intrapreso questa carriera. Ha manifestato il suo dolore nel sapere che le scelte lavorative hanno avuto un peso sui suoi cari, sottolineando come il giudizio della società possa influenzare la loro vita quotidiana. Descrivendo Rosza come una donna speciale che non giudica mai, ha espresso rammarico per aver “condiviso” con la famiglia il peso del suo lavoro, affermando: “La mia scelta è stata un po’ una croce”.

L’attore si è aperto riguardo a esperienze personali che hanno toccato la sua famiglia, inclusa la sofferenza di suo figlio Lorenzo, la cui relazione è stata messa in difficoltà dagli stereotipi legati al lavoro del padre. Questo ha fatto sì che Rocco diventasse più empatico nei confronti dei suoi figli, sentendo la necessità di essere presente e di sostenerli in momenti di tristezza.

Nel corso dell’intervista, Rocco ha voluto ribadire il suo amore per Rosza, l’unica donna con cui ha condiviso la vita per ben 30 anni. Ha ricordato che, quando si sono conosciuti, lei lo ha amato per quello che era e non per la sua notorietà. Siffredi si è dichiarato grato per il sostegno incondizionato ricevuto dalla moglie, riconoscendo che la loro storia è stata caratterizzata da un amore autentico e profondo.

In conclusione, l’intervista ha offerto uno spaccato della vita personale di Rocco Siffredi, evidenziando le complessità e le emozioni legate al suo lavoro, e il forte legame affettivo con la sua famiglia, mostrando un lato vulnerabile e umano di un personaggio noto principalmente per la sua carriera nel settore adult.