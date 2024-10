Condannati gli stalker, dovranno risarcire.

Cinque membri del canale Telegram ‘Basta Dittatura’ sono stati condannati per stalking nei confronti del medico genovese Matteo Bassetti, con pene che variano dagli otto mesi a un anno e quattro mesi, oltre a due patteggiamenti. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova per reati di stalking di gruppo e istigazione a delinquere. I condannati sono inoltre obbligati a risarcire il medico per i danni subiti. Quattro altri membri del canale, che hanno optato per il rito ordinario, affronteranno il processo in programma per febbraio.

Bassetti ha condiviso la notizia sui social, esprimendo soddisfazione per le condanne ricevute. Ha sottolineato che gli imputati lo avevano stalkerizzato per giorni verso la fine di agosto 2021. Nel suo post, ha ringraziato anche il suo legale, avvocato Rachele De Stefanis, e ha fatto riferimento a un altro caso in cui il Gup del tribunale ha rinviato a giudizio Nicola Franzoni, noto leader no-vax, che lo aveva perseguitato con telefonate e messaggi.

Il medico ha espresso gratitudine alla Digos e alla Procura della Repubblica di Genova, ribadendo la sua convinzione che fosse necessario perseguire la via legale per ottenere giustizia. Ha affermato di essere sempre stato certo che, prima o poi, giustizia sarebbe stata fatta. Fino ad ora, ha dichiarato, ciò è avvenuto e intende continuare il suo percorso legale contro chi ha fatto degli insulti e delle minacce il proprio modus vivendi.

Le condanne rappresentano un passo significativo nella lotta contro il bullying online e le minacce, affermando l’importanza di tutelare la dignità e il rispetto per le persone, specialmente nei casi di attacchi personali mirati. La decisione del tribunale di Genova è un segnale chiaro che tali comportamenti non saranno tollerati e che ci sono conseguenze legali per chi sceglie di intimidire e molestare gli altri, anche attraverso piattaforme digitali come Telegram. La tendenza a perseguire legalmente simili reati potrebbe dissuadere futuri tentativi di stalking e istigazione a delinquere nei confronti di altre persone.