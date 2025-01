Condannata a Versare 10 Euro al Giorno

Il calciatore del Milan, Theo Hernandez, è stato al centro di una vicenda legale dopo essere stato accusato di stupro da Luisa Kremleva, una modella. Tuttavia, la denuncia è risultata infondata e l’accusatrice è stata condannata per calunnia e false dichiarazioni. Luisa Kremleva dovrà pagare una multa di 10 euro al giorno per sei mesi e ha ricevuto una condanna a sei mesi di carcere, pena sospesa per due anni.

I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto nel giugno 2017 in Spagna, quando Hernandez era in prestito all’Alaves. Secondo le ricostruzioni, il calciatore ha incontrato Kremleva in una discoteca di Marbella, dove i due hanno avuto un rapporto consensuale all’interno dell’auto del giocatore. Dopo aver trascorso del tempo insieme, la modella ha successivamente denunciato Hernandez, sostenendo che, inizialmente consenziente, fosse stata costretta a interrompere il rapporto contro la sua volontà.

Dopo indagini approfondite, gli investigatori hanno stabilito che non c’erano stati abusi e che il rapporto era consensuale. Kremleva aveva sporto denuncia “per vendetta” e per sfruttare la notorietà del calciatore. Le prove decisive sono state le registrazioni della videosorveglianza della discoteca, che hanno dimostrato che la donna si era ferita cadendo da sola e non a causa di un’aggressione da parte del calciatore.

Il Tribunale di Malaga, dopo un processo in cui l’accusa inizialmente prevedeva due anni di carcere e una multa di 12.000 sterline, ha emesso la sentenza contro Kremleva dopo un accordo di patteggiamento. Hernandez, dal canto suo, era stato rapidamente scagionato dall’accusa per mancanza di prove.

Dopo questi eventi, Hernandez ha continuato la sua carriera, venendo acquistato dal Real Madrid e successivamente dal Milan nel 2019. Oltre alla sua carriera calcistica, il giocatore ha attirato l’attenzione dei media anche per questioni legate alla sua vita privata. Sposato con la tatuatrice Zoe Cristofoli, con la quale ha avuto un figlio e un secondo bambino in arrivo, Hernandez ha fatto notizia anche per voci di presunta infedeltà e per altre accuse non confermate di aggressione.