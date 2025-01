Condanna Storica per il Caso Bibbiano

Il Tribunale di Torino ha confermato la condanna per diffamazione a carico di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Claudio Foti, psicologo di Bibbiano, per un articolo pubblicato nel 2021. La condanna, già emessa in primo grado la scorsa estate, prevede che la giornalista paghi un risarcimento di 16mila euro per aver associato Foti alla vicenda dei presunti affidi illeciti di minori, in particolare a un caso di abuso sessuale in provincia di Cagliari e al suicidio di Agnese Usai. La sentenza della giudice Federica Francesca Levrino ha ribadito la natura diffamatoria dell’articolo, definendo le affermazioni della giornalista come una distorsione della verità, che ha danneggiato l’immagine professionale di Foti.

Oltre a Lucarelli, anche l’editoriale Domani e il suo ex direttore Stefano Feltri sono coinvolti nel processo e devono rimuovere l’articolo dal quotidiano. In totale, gli imputati dovranno versare un risarcimento di 25mila euro a Claudio Foti, oltre a 5.000 euro per le spese legali. La giornalista è inoltre tenuta a pagare una multa di 5.000 euro. Luca Bauccio, legale di Foti, ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza del rispetto della verità e delle persone, soprattutto in una vicenda come quella di Bibbiano, che è stata oggetto di ampie speculazioni politiche e mediatiche.