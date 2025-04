Condanna per il Sequestro di Sossi

È morto a 78 anni Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Il decesso è avvenuto l’11 aprile, ma la notizia è stata diffusa solo il 26 aprile. Franceschini ha avuto un ruolo chiave nel gruppo terroristico attivo negli anni ’70, noto per rapimenti e omicidi, compreso quello del presidente della DC Aldo Moro.

Franceschini, fondatore del Collettivo Politico Operai Studenti di Reggio Emilia, ha stretto legami con Curcio negli anni ’60, influenzando la formazione di uno dei principali gruppi di sinistra extraparlamentare a Milano. Nel 1970, si è riunito a Pecorile con Curcio e Cagol, dove hanno deciso di passare alla lotta armata, segnando l’atto fondativo delle Brigate Rosse.

Fu il primo a entrare in latitanza per rifiuto della leva militare e partecipò a sabotaggi e al rapimento del giudice Mario Sossi, spingendo per salvare la vita del magistrato. Nel 1974, le Brigate Rosse uccisero due militanti del Movimento Sociale Italiano, per i quali Franceschini fu condannato a 18 anni di carcere.

Arrestato e condannato a oltre 60 anni, durante la detenzione si assunse la responsabilità per il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, avvenuti nel 1978. Tuttavia, nel 1982, si dissociò dalla lotta armata, pur non rinnegando la sua militanza. Si allontanò, comunque, dalle pratiche di violenza politica. La sua morte segna la fine di un capitolo importante nella storia dell’Italia e del terrorismo negli anni di piombo.