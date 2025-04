Il tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen e otto eurodeputati per appropriazione indebita di fondi pubblici, portando a una pena di ineleggibilità automatica. Il danno totale è stato stimato in 2,9 milioni di euro, poiché il Parlamento Ue ha pagato persone che lavoravano realmente per il partito di Le Pen. Mosca ha criticato duramente la sentenza.