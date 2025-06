Condanna a 12 anni per l’omicidio di Shimpei Tominaga

Nel giugno 2024, a Udine, il 56enne imprenditore giapponese Shimpei Tominaga è stato ucciso da un pugno mentre cercava di sedare una rissa. A un anno dall’omicidio, il tribunale di Udine ha condannato Samuele Battistella, il ventenne autore del colpo mortale, a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale.

Battistella, figlio di un brigadiere dei Carabinieri in pensione, ha visto la pena dimezzata grazie alle attenuanti generiche. Inoltre, alla famiglia Tominaga è stata riconosciuta una provvisionale di 200.000 euro. Altre due parti offese, Giuseppe Venturini e Oleksander Vitaliyovych Petrov, hanno ricevuto una provvisionale di 3.000 euro.

L’aggressione si è verificata all’interno di un locale etnico in via Pelliccerie, dove Tominaga, dopo aver tentato di intervenire in favore di un uomo aggredito, è stato colpito al volto. Dopo due giorni di agonia, è deceduto. Gli altri due aggressori, Daniele Wedam e Abdallah Djouamaa, non sono stati condannati per concorso in omicidio e hanno ricevuto una pena di 2 anni per lesioni aggravate. Entrambi originari di Conegliano, facevano parte di una banda violenta già nota alle forze dell’ordine.

Battistella e Djouamaa erano stati precedentemente processati per rapina aggravata, mentre Battistella ha una denuncia per porto abusivo di un coltello.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it