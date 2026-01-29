Concorso Unico RIPAM 2026

Il termine per la presentazione delle domande per il Concorso Unico RIPAM Laureati 2026 scade oggi, 27 gennaio 2026, alle ore 18:00. Questo concorso offre 1.340 posti a tempo indeterminato in diverse amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale, suddivisi in 12 profili professionali diversi, tra cui funzionari amministrativi, economisti, informatici e comunicatori.

Il bando prevede l’assunzione di personale non dirigenziale e include anche elevate professionalità tecniche per l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). I candidati possono presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale InPA, previa registrazione e autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. obbligatorio avere una PEC personale e pagare una tassa di partecipazione di 10 euro per ogni codice di concorso.

Le prove d’esame si articoleranno diversamente in base al profilo professionale e includeranno una prova scritta a quiz per la maggior parte dei profili. I requisiti di ammissione includono la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione e non aver riportato condanne che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione. richiesta anche l’idoneità fisica allo specifico impiego.

I titoli di studio richiesti variano per ogni profilo, ad esempio, per i funzionari amministrativi è richiesta una laurea triennale in scienze servizi giuridici, scienze amministrative o scienze politiche, mentre per i funzionari economici è richiesta una laurea triennale in economia, statistica o scienze economiche. Per le elevate professionalità AgID è richiesta una laurea magistrale in ambito tecnico-informatico con almeno due anni di esperienza professionale.

La valutazione dei titoli attribuisce fino a 10 punti aggiuntivi in base al voto di laurea, alla laurea conseguita e ad altri titoli come master o dottorati di ricerca. A parità di merito, sono preferiti i candidati che possiedono i titoli di preferenza previsti dalla legge, come ad esempio i mutilati e invalidi per servizio, gli orfani dei caduti e i figli di invalidi per servizio.

È importante notare che il termine per la presentazione delle domande è perentorio e non sono ammesse domande tardive. I candidati sono invitati a verificare attentamente i requisiti e le procedure per la presentazione della domanda per evitare errori o problemi tecnici che potrebbero pregiudicare la loro partecipazione al concorso.