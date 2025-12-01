13.8 C
Concorso Sweet Shake Cup Italia

Da stranotizie
Concorso Sweet Shake Cup Italia

Il concorso Sweet&Shake Cup, organizzato da Debic in collaborazione con Bargiornale, è dedicato alla reinterpretazione in chiave moderna del mix caffè e panna spray. Per partecipare, è necessario inviare la propria ricetta di preparazione analcolica entro il 31 gennaio. La ricetta deve valorizzare la combinazione dei due ingredienti e la presenza della panna spray Debic, nella versione zuccherata o non zuccherata.

L’obiettivo è realizzare una preparazione analcolica che valorizzi la combinazione dei due ingredienti. Si potrà prevedere ogni possibile modalità di estrazione del caffè da abbinare con la panna spray. Il vincitore si aggiudicherà un percorso di formazione personalizzato sul caffè del valore di 1.000 euro.

Per partecipare, è necessario inviare la propria ricetta entro il 31 gennaio compilando il form. Andrà indicata la ricetta completa, comprensiva di nome, ingredienti, modalità di preparazione e tempo di realizzazione. preferibile allegare anche una foto della bevanda realizzata.

La finale si svolgerà a Torino presso lo stand Costadoro a Horeca Expoforum. Un gruppo di esperti di Bargiornale e Debic selezionerà tre ricette per la finale. I concorrenti dovranno preparare quattro serving della propria ricetta in un tempo massimo di 15 minuti. Il premio per il vincitore è un percorso formativo personalizzato sul caffè presso la Costadoro Academy del valore complessivo di 1.000 euro.

