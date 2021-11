Il concorso scuola per i docenti dell’infanzia e della primaria avrà luogo dal 13 dicembre. Le prove, riporta il calendario sul sito del ministero dell’Istruzione, si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021. Gli elaborati scritti si faranno al computer e avranno luogo nella Regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti.

Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento o tipo di posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della primaria.