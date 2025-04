Concorso Scolastico: Nuova Prova di 5 Minuti con Quesito Singolo a Causa di Errori nelle Domande

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto una prova suppletiva per il concorso Pnrr2 della scuola, a causa di un errore nelle risposte di una domanda della prova scritta generale. Questa nuova prova, che consiste in un singolo quesito da completare in 5 minuti, si svolgerà il 5 maggio e non sarà obbligatoria. Anche i candidati che non parteciperanno non subiranno penalizzazioni per l’errore riscontrato a febbraio.

L’errore era presente in una domanda del concorso riguardante il concetto di diffusione di identità, dove tra le risposte proposte c’era Milton Erikson anziché l corretto Erik Erikson.

I sindacati, in particolare la Gilda degli Insegnanti, hanno espresso forti critiche riguardo a questa soluzione, evidenziando che potrebbe comportare difficoltà logistiche e psicologiche per gli aspiranti docenti, costretti a spostamenti significativi per affrontare una prova con una sola domanda. Inoltre, il coordinatore nazionale ha sottolineato che tale errore non doveva verificarsi, considerando l’importanza di questa procedura per il futuro professionale di migliaia di insegnanti.

Il sindacato ha fatto appello per un ripensamento delle modalità di gestione dei concorsi e ha richiesto un tavolo di confronto con il Ministero, affermando che i docenti meritano rispetto e attenzione, altrimenti la qualità della scuola rimane in discussione. Le preoccupazioni sui metodi di selezione e l’importanza di un approccio più equo ed efficiente nel sistema educativo sono state messe in luce dai rappresentanti degli insegnanti.