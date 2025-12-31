Concorso RIPAM Italia 2026

È stato pubblicato il bando per il reclutamento di 294 unità di personale specializzato in analisi e valutazione delle politiche pubbliche presso diverse amministrazioni centrali dello Stato. Il concorso, chiamato Concorso RIPAM Unico per la Valutazione delle Politiche Pubbliche, mette a disposizione 294 posti per laureati presso i principali Ministeri italiani.

Il concorso è rivolto a candidati in possesso di laurea triennale o laurea magistrale con esperienza professionale triennale. Le prove d’esame verteranno su materie quali econometria, data science, statistica economica, contabilità pubblica e diritto amministrativo, oltre alla conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

I posti disponibili sono suddivisi in due codici: Codice 01 – Area Elevate Professionalità, con 33 posti, e Codice 02 – Area Funzionari, con 261 posti. Le amministrazioni interessate includono il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura e altri.

Il bando prevede diverse riserve di posti a favore di specifiche categorie, come persone con disabilità, volontari delle Forze Armate congedati senza demerito e operatori del servizio civile universale o nazionale.

I requisiti di partecipazione includono la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dalla PA.

Le prove d’esame sono suddivise in due fasi: una prova scritta e una prova orale. La valutazione dei titoli attribuisce un massimo di 10 punti. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 gennaio 2026 ore 18:00.