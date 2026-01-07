Concorso Pubblico Italia

I concorsi pubblici attivi prevedono migliaia di posti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Le selezioni riguardano diversi enti, tra cui Ministero della Cultura, INPS e Sapienza Università di Roma, e coinvolgono profili amministrativi, tecnici, informatici e specialistici.

Il Ministero della Cultura ha indetto un concorso per l’assunzione di 1.800 assistenti, suddivisi in due profili professionali: 1.500 assistenti per accoglienza, vigilanza e tutela, e 300 assistenti tecnici per valorizzazione e tutela. La procedura è riservata a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza limiti di età né obbligo di esperienza lavorativa pregressa.

È stato pubblicato anche un concorso pubblico per 294 funzionari ed elevate professionalità, con competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. I posti messi a concorso sono suddivisi in due aree: elevate professionalità, con 33 posti, e funzionari, con 261 posti.

Inoltre, è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per 1.340 funzionari, con profili suddivisi tra l’Area delle elevate professionalità e l’Area dei funzionari. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 gennaio 2026.

La Sapienza Università di Roma ha pubblicato un bando per l’assunzione di 75 unità di personale, con profili suddivisi tra l’Area Collaboratori e l’Area Funzionari. La candidatura deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale inPA, con scadenza alle ore 18:00 del 27 gennaio 2026.

L’INPS ha pubblicato nuovi bandi per assunzioni a tempo indeterminato e per procedure di mobilità interna ed esterna, con 1.229 posizioni disponibili. Sono previste procedure di mobilità per 738 funzionari, 13 unità attualmente in posizione di comando, 134 funzionari tecnici, e un bando di mobilità volontaria per 8 posti da dirigente di seconda fascia.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura comparativa interna per l’attribuzione di 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato del Ministero, in servizio nell’area o categoria apicale, con almeno cinque anni di anzianità.

È stato pubblicato anche un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.997 figure non dirigenziali da inserire in diversi enti pubblici. La procedura di selezione prevede una valutazione per titoli ed esami, con quattro aree professionali: assistenti amministrativi, assistenti economici, assistenti informatici e assistenti tecnici. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito sono assegnati 125 posti per il profilo di assistente amministrativo.