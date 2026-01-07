7.9 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Politica

Concorso Pubblico Italia

Da stranotizie
Concorso Pubblico Italia

I concorsi pubblici attivi prevedono migliaia di posti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Le selezioni riguardano diversi enti, tra cui Ministero della Cultura, INPS e Sapienza Università di Roma, e coinvolgono profili amministrativi, tecnici, informatici e specialistici.

Il Ministero della Cultura ha indetto un concorso per l’assunzione di 1.800 assistenti, suddivisi in due profili professionali: 1.500 assistenti per accoglienza, vigilanza e tutela, e 300 assistenti tecnici per valorizzazione e tutela. La procedura è riservata a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza limiti di età né obbligo di esperienza lavorativa pregressa.

È stato pubblicato anche un concorso pubblico per 294 funzionari ed elevate professionalità, con competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. I posti messi a concorso sono suddivisi in due aree: elevate professionalità, con 33 posti, e funzionari, con 261 posti.

Inoltre, è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per 1.340 funzionari, con profili suddivisi tra l’Area delle elevate professionalità e l’Area dei funzionari. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 gennaio 2026.

La Sapienza Università di Roma ha pubblicato un bando per l’assunzione di 75 unità di personale, con profili suddivisi tra l’Area Collaboratori e l’Area Funzionari. La candidatura deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale inPA, con scadenza alle ore 18:00 del 27 gennaio 2026.

L’INPS ha pubblicato nuovi bandi per assunzioni a tempo indeterminato e per procedure di mobilità interna ed esterna, con 1.229 posizioni disponibili. Sono previste procedure di mobilità per 738 funzionari, 13 unità attualmente in posizione di comando, 134 funzionari tecnici, e un bando di mobilità volontaria per 8 posti da dirigente di seconda fascia.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura comparativa interna per l’attribuzione di 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato del Ministero, in servizio nell’area o categoria apicale, con almeno cinque anni di anzianità.

È stato pubblicato anche un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.997 figure non dirigenziali da inserire in diversi enti pubblici. La procedura di selezione prevede una valutazione per titoli ed esami, con quattro aree professionali: assistenti amministrativi, assistenti economici, assistenti informatici e assistenti tecnici. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito sono assegnati 125 posti per il profilo di assistente amministrativo.

Articolo precedente
Cosenza Calcio sanzionato
Articolo successivo
Tassa di soggiorno Orbetello
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.