Concorso Polizia di Stato 2025: Bando per 4.617 Assunzioni – Requisiti e Modalità di Candidatura

È stato annunciato in Italia un concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani e ai volontari delle Forze armate. L’iniziativa è stata pubblicata il 23 aprile 2025 sul Portale unico del reclutamento.

Il concorso prevede diverse modalità di partecipazione. Sono disponibili 2.517 posti tramite esame per cittadini provenienti dalla vita civile e 2.059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, che devono aver completato almeno dodici mesi di servizio. I requisiti per i volontari includono coloro che sono in servizio o in congedo e che hanno completato il servizio come volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) o in ferma quadriennale (VFP4).

Inoltre, per le persone bilingui, ci sono 41 posti riservati ai possessori di attestato di bilinguismo nelle lingue italiana e tedesca.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle ore 00.00 del 23 aprile 2025 fino alle ore 23.59 del 22 maggio 2025, utilizzando solo le procedure informatiche disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per entrambe le categorie di candidati, sia per chi proviene dalla vita civile sia per i volontari in servizio.