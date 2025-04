Concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato 2025: Bando per 4620 Posti Disponibili

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2025, in arrivo bando da circa 4620 posti



Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2025, in arrivo bando da circa 4620 posti Requisiti, prove e materie nell'articolo

Apr7 min di letturaConcorso allievi agenti Polizia di Stato 2025, in arrivo bando da circa 4620 posti. Secondo , un nuovo, imponente concorso per Allievi Agenti sarebbe in fase di preparazione. Sebbene il bando ufficiale non sia ancora stato pubblicato, le prime indiscrezioni parlano di migliaia di posti disponibili. In questo articolo, analizzeremo le informazioni preliminari trapelate, delineando cosa possiamo aspettarci riguardo ai posti a concorso, ai requisiti, alle prove e alle modalità di candidatura, sottolineando sempre che i dettagli definitivi saranno contenuti esclusivamente nel bando ufficiale di prossima pubblicazione.Quanti posti verranno messi a concorso per Allievi Agenti nel 2025?ContenutoUna delle notizie più rilevanti emerse dall’annuncio preliminare del COISP riguarda il numero di posti che l’Amministrazione intenderebbe mettere a disposizione. Si parla di una cifra significativa:

Circa 4620 posti totali per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Se la notizia venisse confermata, questo diventerebbe uno dei più grandi concorsi in Polizia degli ultimi anni. La comunicazione sindacale, aggiornata ad aprile 2025, specificava anche una possibile suddivisione interna dei posti tra diverse categorie di candidati:

Circa 2060 posti potrebbero essere riservati ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI).

Circa 2560 posti sarebbero invece destinati ai candidati provenienti dalla vita civile.

Questa ripartizione suggerisce la volontà di reclutare personale sia con esperienze pregresse nelle Forze Armate sia direttamente dal mondo civile.Attenzione: queste cifre provengono da una comunicazione sindacale preliminare e dovranno essere confermate dal bando ufficiale. Il numero esatto e la ripartizione potrebbero subire variazioni.Quali sono i requisiti richiesti per partecipare?L’annuncio del COISP, essendo di natura preliminare, non entrava nel dettaglio dei requisiti di ammissione. Ad ogni modo, basandoci sui precedenti concorsi per Allievi Agenti della Polizia di Stato, possiamo delineare quali sono generalmente i requisiti richiesti. Di solito, i candidati devono possedere:

Cittadinanza italiana.

Godimento dei diritti civili e politici.

Limiti di età: Questi variano spesso tra candidati civili e VFI/VFP. Il bando definirà le fasce d’età precise (ad esempio, spesso il limite per i civili è fissato a 26 anni non compiuti, ma è soggetto a modifiche e deroghe).

Titolo di studio: Generalmente è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) o titolo equipollente. Per i VFI/VFP in servizio o congedati, potrebbero esserci requisiti specifici legati alla data di arruolamento.

Idoneità fisica, psichica e attitudinale: I candidati devono superare specifici accertamenti medici e test attitudinali per verificare l’idoneità al servizio di polizia.

Qualità morali e di condotta: Requisiti di condotta incensurabile, come previsto dalla normativa vigente.

Altri requisiti specifici (es. non essere stati espulsi dalle Forze Armate, ecc.).

Ribadiamo: questa è una panoramica generale. Forniremo le informazioni ufficiali non appena il bando sarà pubblicato per verificare tutti i requisiti specifici, comprese eventuali deroghe o modifiche rispetto al passato.Come si svolgerà la selezione? Le prove del concorsoL’unico dettaglio sulle prove fornito dalla comunicazione COISP è l’indicazione di due prove scritte distinte: una per i candidati VFI e una per i candidati civili. Il percorso di selezione iniziale potrebbe quindi essere differenziato.I concorsi per Allievi Agenti della Polizia di Stato prevedono solitamente un iter selettivo più articolato, che tipicamente include le seguenti fasi:

Prova scritta d’esame: Potrebbe consistere in un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura generale e sulle materie indicate nel bando. La distinzione tra VFI e civili menzionata dal COISP potrebbe applicarsi a questa fase.

Prove di efficienza fisica: Test fisici (corsa, salto, piegamenti, ecc.) con parametri specifici da raggiungere, differenziati per genere.

Accertamenti psico-fisici: Visite mediche volte a verificare il possesso dell’idoneità fisica richiesta per il ruolo.

Accertamenti attitudinali: Colloqui e test per valutare le capacità attitudinali e relazionali del candidato in relazione ai compiti previsti.

Quali sono le materie da studiare per la prova scritta del concorso allievi agenti Polizia di Stato 2025?Basandoci sui concorsi precedenti, la prova scritta per allievi agenti solitamente verte su:

Cultura generale: quesiti di storia, geografia, educazione civica, attualità.

Lingua italiana: grammatica, sintassi, comprensione del testo.

Ragionamento logico-matematico: quesiti di logica e problem solving.

Informatica: conoscenze di base sull’uso del computer e dei software più comuni.

Lingua straniera (solitamente inglese): livello base di comprensione.

