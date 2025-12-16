Concorso musicale a Livorno

Il flauto e l’arpa sono due strumenti “antichi” per origine e sviluppo, ma pienamente moderni nella loro capacità di parlare all’ascoltatore contemporaneo. Opera Music Management, la struttura artistica imprenditoriale che gestisce l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”, ha scelto questi come oggetto di selezione per giovani artisti nell’ambito della quinta edizione di YOM – Young Opera Musician.

L’iniziativa permetterà di ascoltare sei giovani esecutori che sono stati scelti tra le quasi 200 candidature complessive ricevute da tanti paesi europei. Il direttore artistico dell’Orchestra de Bernart, Luciano Corona,-presidente di giuria in questo concorso finale, esprime la sua soddisfazione per la crescita della competizione che si propone di scoprire esecutori under 23 e valorizzarli immediatamente in concerti davanti al pubblico.

Il concerto finale vedrà l’Orchestra del Goldoni guidata dal M° Gianluca Greco insieme ai giovani candidati che si misureranno all’interno di un programma incentrato sul Concerto per Flauto e Arpa K299 di Wolfgang Amadeus Mozart e Introduction et Allegro di Maurice Ravel. I giovani candidati sono Teresa De Broeck, Alessia Scilipoti e Chiara Venturini per il flauto, e Agatha Bocedi, Letizia Lazzerini e Martina Natuzzi per l’arpa. Il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio nelle varie fasi del concorso. Il concerto finale si terrà mercoledì 17 dicembre, alle 18.30 in Goldonetta, con ingresso libero fino a esaurimento posti.