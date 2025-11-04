15.9 C
Da stranotizie
Concorso MAECI per funzionari Export e Cyber: come partecipare

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha annunciato un concorso per l’assunzione di 18 funzionari, specificamente per le aree dell’export e dell’informatica. Il concorso prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale, suddiviso in 9 posti per esperti in attività economiche e commerciali e 9 posti per esperti in ICT e sicurezza informatica.

Per partecipare, i candidati devono soddisfare diversi requisiti, tra cui avere più di 18 anni, godere dei diritti civili, non aver subito destituzioni dalla pubblica amministrazione e possedere una laurea magistrale o un titolo equiparato.

Il concorso prevede una prova preselettiva se il numero di partecipanti supera dieci volte i posti disponibili. Questa prova consisterà in un quiz a risposta multipla, composto da domande sulle materie concorsuali, capacità logico-deduttive e problematiche gestionali in lingua inglese.

Successivamente, ci sarà una prova scritta che includerà domande su economia, diritto e lingua inglese per il settore export, e su sicurezza cibernetica, diritto amministrativo e geografia per il settore cyber. Infine, ci sarà una prova orale che tratterà diversi ambiti di conoscenze pertinenti a ciascuna posizione.

Le domande devono essere presentate online tramite il portale inPA entro una scadenza specificata. Ulteriori dettagli, come le riserve e la procedura, sono disponibili nel bando di concorso. Oltre a questo concorso, ci sono attualmente oltre 300 concorsi pubblici attivi, con più di 14.000 posti disponibili in vari settori. I candidati possono tenere traccia delle opportunità tramite il portale inPA e altre piattaforme dedicate.

