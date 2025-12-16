Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici Italia

Si è conclusa la terza edizione del Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici ‘Gianpiero Mastromei’ al teatro dell’Olivo. L’appuntamento conclusivo ha visto le esibizioni dei sei finalisti provenienti da conservatori di tutta Italia e non solo, dopo le selezioni a porte chiuse.

La commissione giudicatrice, presieduta dal soprano Serena Farnocchia e composta da Giovanna Canetti, Carlo Ipata, Mattia Campetti, Paolo Spadaccini, Paolo Rinaldi e Francesco Pasqualetti, ha valutato le esibizioni dei partecipanti.

Per la Categoria Master, erano ammessi cantanti nati dopo il 1/1/1993 che dovevano presentare un programma di cinque brani, fra i quali almeno uno tratto dal repertorio lirico della Scuola Italiana di Canto fra XVIII e XIX sec., uno dal repertorio novecentesco e uno dal repertorio liederistico. Il Diploma di primo premio assoluto, con borsa di studio da 500 euro, è stato assegnato ex-aequo al soprano Greta Buonamici e al tenore Zhao Fenjun.

A completare il podio, il basso Francesco Lombardo e il soprano Moeka Tsukimura. Per la Categoria Verdi Note, erano ammessi cantanti nati dopo il 1/1/2005: il diploma di primo premio assoluto è stato assegnato ex aequo al baritono Pietro Cardella e al basso baritono Mattia Guidi.

Il Premio Speciale Francesco Gasparini è stato attribuito al basso Francesco Lombardi, che si è aggiudicato anche il Premio Speciale Don Angelo Bevilacqua. Nell’ambito della cerimonia, assegnato anche un ulteriore Premio, concesso dall’Associazione Il Serchio delle Muse, al tenore Zhao Fengjun.