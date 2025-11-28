12.8 C
Concorso INGV Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato di 4 unità di collaboratore tecnico degli enti di ricerca di VI livello retributivo. Le sedi di destinazione saranno varie.

Per partecipare al concorso è necessario avere almeno il diploma di scuola superiore. Per conoscere tutti i dettagli sui requisiti richiesti, è possibile consultare il bando di concorso.

Il concorso è stato indetto il 21 novembre 2025 e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 dicembre 2025, entro le ore 23:59. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento “inPA” della Funzione Pubblica.

In caso di problemi tecnici che impediscano la presentazione della domanda, è prevista una proroga del termine di scadenza. Per assistenza informatica, è possibile contattare l’Ufficio concorsi dell’INGV.

