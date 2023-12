Concorso DS, ANIEF ricorre contro l’esclusione dei docenti con servizio in paritaria e nei percorsi IeFP

– ANIEF avvia il ricorso al TAR Lazio contro l’esclusione dal Concorso Dirigenti scolastici 2023 degli aspiranti che hanno prestato cinque anni di servizio in scuole paritarie o nei percorsi IeFP. Adesioni sul sito ANIEF fino al 17 gennaio 2024. La pubblicazione del nuovo bando di concorso per dirigenti scolastici ha confermato una differenza significativa nei requisiti di accesso rispetto a quello del 2017.



Mentre nel precedente concorso era previsto l’accesso di docenti laureati e confermati in ruolo con un servizio di almeno cinque anni nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione scuole statali, paritarie e percorsi di istruzione e formazione professionale, il bando 2023 ha invece limitato l’accesso ai docenti che hanno prestato servizio nelle sole scuole statali.

ANIEF ritiene illegittima questa limitazione e avvia uno specifico ricorso al TAR Lazio. Durante l’adesione sul sito del sindacato sarà possibile anche scaricare anche il modello di domanda cartacea, indispensabile visto che i candidati privi del requisito di servizio nelle sole scuole statali non possono presentare istanza di partecipazione tramite la piattaforma telematica ministeriale concorsi e procedure selettive.

È possibile aderire al ricorso fino al 17 gennaio 2024, termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso DS 2023. Possono aderire i docenti che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio, escluso quello in corso, in tutto o in parte nelle scuole paritarie o nei percorsi IeFP.