CONCORSO CANORO SAN MARINO 2025: Vince GABRY PONTE

Ecco la classifica del San Marino Song Contest, vinta da Gabry Ponte con il brano “Tutta l’Italia”.

1. Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

2. The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

3. Teslenko (Ucraina) – Storm

4. Elasi (Italia) – Lorella

5. Boosta (Italia) – BTW

6. Besa (Albania) – Tiki tiki

7. CuRLi (Svezia) – Juliet

8. Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

9. Questo e quello (Italia) – Bella Balla

10. Paco (San Marino) – Until the end

11. Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

12. Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

13. Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

13. Haymara (Italia) – Tómame las manos

15. Silvia Salemi (Italia) – Coralli

16. Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

17. Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

18. KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

19. Taoma (Italia) – NPC

20. Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

Per quanto riguarda i premi, il Premio della Critica è andato a Pierdavide Carone per “Mi vuoi sposare?”. Il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo è stato assegnato ad Angy Sciacqua per “I”. Inoltre, il Premio “Una Voce per San Marino”, in collaborazione con Risparmio Casa, è stato attribuito a The Rumpled con “You Get Me So High”.

Per ulteriori dettagli, sono disponibili le pagelle sui vari artisti e le loro performance.