CONCORSO CANORO DI SAN MARINO 2025: VENTI ARTISTI IN GARA PER L’ESC 2025

San Marino si prepara a eleggere il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest 2025 con un evento in diretta l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. Venti artisti provenienti da sei Paesi europei si sfideranno per diventare il portabandiera della Repubblica di San Marino all’Eurovision, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025. Tra gli artisti in gara ci sono nomi noti come Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta e Silvia Salemi, oltre a talenti internazionali come Teslenko dall’Ucraina e Haymara dalla Slovenia.

La giuria dell’evento è composta da esperti del settore musicale, tra cui Luca De Gennaro, Roberto Sergio e Federica Gentile, che valuteranno le esibizioni. La serata ospiterà anche special guest come Cristiano Malgioglio e la Rappresentante di Lista, nonché Senhit, artista sammarinese già protagonista dell’Eurovision.

Al termine dell’evento verranno assegnati diversi premi: il Premio Eurovision al vincitore del San Marino Song Contest, il Premio della Critica e il Premio „Una Voce per San Marino”, in collaborazione con Risparmio Casa. L’evento, condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, andrà in onda alle 20:30 su San Marino RTV, Radio San Marino e Rai Radio2, e sarà disponibile anche su RaiPlay e i canali social come Instagram e TikTok per un’interazione digitale.