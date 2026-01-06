Concorso AsLiCo Italia

La 77ª edizione del Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici giunge al suo momento più importante. Il concorso è un appuntamento atteso da molti giovani cantanti che si iscrivono per accedere alle audizioni e selezioni. Quest’anno, più di 120 cantanti hanno partecipato alle fasi finali, disputate al Teatro Sociale di Como.

La semifinale si è svolta ieri, mentre oggi si tiene la volata finale, un evento aperto al pubblico con ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria. Le opere a concorso sono “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, “Un ballo in maschera” e “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. La giuria è presieduta da Dominique Meyer, presidente del Teatro Sociale di Como – AsLiCo, e composta da altri esperti del settore, tra cui Jacopo Brusa, Liviana Caporale, Kab-gun Chun, Alessandro Di Gloria, Alessandro Galoppini, Christina Scheppelmann, Christoph Seuferle e Giovanni Vegeto.