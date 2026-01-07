Concorso AsLiCo Italia

Si è conclusa con successo la 77ma edizione del Concorso AsLiCo, la storica competizione dedicata ai giovani cantanti lirici. Dopo una selezione che ha coinvolto oltre 120 partecipanti, la finale ha visto sul palco 19 talenti.

La giuria d’eccellenza, presieduta da Dominique Meyer e composta dai direttori dei principali teatri internazionali, ha decretato i nomi dei vincitori che interpreteranno i titoli della stagione di OperaLombardia.

I vincitori della sezione A, Concorso per Ruoli, sono stati selezionati per le produzioni operistiche in programma:

– L’italiana in Algeri di G. Rossini, con Jaeyul Kim, Lorenzo Liberali, Chao Liu e Ilariandrea Tomasoni.

– Un ballo in maschera di G. Verdi, con Alessia Battini, Jun Young Choi, Ioanna Kykna e Yuer Ye.

– Rigoletto di G. Verdi, con nota di merito a Songha Lee per il ruolo di Amelia.

I vincitori della sezione Voci Emergenti sono Giulio Putrino e Yukang Zheng.

Il premio del pubblico, Premio Giovanna Lomazzi, è stato assegnato ex aequo alle cantanti Forooz Razavi e Ilariandrea Tomasoni. I finalisti sono stati accompagnati al pianoforte da Hana Lee. Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato figure istituzionali di rilievo.

Il Concorso Internazionale AsLiCo si conferma un punto di riferimento mondiale per l’opera, grazie alla sinergia con il circuito di Opera Lombardia e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano. L’evento ha riscosso un grande successo mediatico, con circa 1500 visualizzazioni della diretta streaming sul canale YouTube. Si consolida inoltre la collaborazione internazionale con il Concorso AsLiCo Asia.