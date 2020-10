Cambiano i concorsi pubblici e il ministero per la Pubblica Amministrazione ha reso noto il bando-tipo per il personale Area II, come modello per quelli futuri. D’altronde la rivoluzione nei concorsi pubblici l’aveva già da tempo annunciata la titolare della PA Fabiana Dadone e con il Covid ha subito una accelerata, specie per la questione prettamente logistica al fine di limitare gli assembramenti. Il bando-tipo, cui seguirà presto quello per il personale Area III, chiarisce le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, i quali saranno più snelli e informatizzati. Questi infatti si svolgeranno presso sedi decentrate, non a caso Dadone ha annunciato anche i Pta ovvero i Poli territoriali avanzati che sostituiranno la sede unica delle selezioni.

Fonte