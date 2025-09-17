22.4 C
Concorsi pubblici e politica: opportunità in arrivo in Italia

L’Arpal avvia nuovamente i concorsi pubblici con una selezione per 20 posti al contact center, la cui scadenza per presentare le domande è fissata per il 2 ottobre. Questa data coincide con quelle in cui dovrebbero svolgersi le elezioni regionali, suscitando interrogativi sulle motivazioni dietro questa scelta, che sembra indirizzata all’assunzione di personale scelto principalmente dalla politica.

Per partecipare al bando è sufficiente possedere un diploma e avere un’esperienza di tre anni presso una pubblica amministrazione, sia essa pubblica o privata, in ambiti relativi all’erogazione di politiche attive e servizi per il lavoro. Questo profilo appare studiato ad hoc, dato che mancano solamente i nomi dei potenziali beneficiari. Si fa riferimento, infatti, agli ex formatori storici, che hanno lavorato tramite appalti esterni e il cui contratto scadrà a fine settembre. Questi formatori hanno recentemente ottenuto una sentenza dal Consiglio di Stato che impone alla Regione di attuare quanto previsto in una delibera a loro favore.

