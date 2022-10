Concorrenti GF Vip preoccupati per i provvedimenti dopo il caso di Marco Bellavia: “Un casino fuori”

Dopo aver isolato, deriso e trattato in modo indegno Marco Bellavia per una settimana, i concorrenti del GF Vip (non tutti ovviamente) si sono resi conto dei loro atteggiamenti disgustosi soltanto una volta che il conduttore ha abbandonato la casa di Cinecittà. A dare il colpo di grazia ai gieffini c’ha pensato la Regina di Roma, che ieri si è appostata poco fuori dalla casa del GF Vip ed ha urlato al megafono: “Fate schifo per quello che avete fatto a Marco! Ginevra, Giovanni dovete uscire. Avete fatto del bullismo e siete degli schifosi. Luca devi dire a Giovanni Cicci che è un pezzo di m***a. Marco ha tutta l’Italia con lui. Ci fidiamo soltanto di Luca Salatino, il resto fa schifo. Giovanni sei un verme, Ginevra pezza de me**a che non sei altro“. Insomma, una poetessa ermetica, ma a parte la forma, direi che il succo del pensiero è largamente condiviso dai telespettatori del GF Vip.

Concorrenti del GF Vip preoccupati per i possibili provvedimenti disciplinari: “Prepariamoci per la puntata di domani”.

Dopo le grida della Regina di Roma, diversi concorrenti si sono mostrati preoccupati per la puntata di stasera e per le decisioni che prenderanno gli autori. Ginevra Lamborghini è sembrata la più inquieta (e fa bene, visto che ha palesemente detto che Marco meritava di essere bullizzato): “Secondo me fuori sta succedendo un casino. Secondo me Marco è stato male male male e non stiamo capendo. […] Ragazzi è tutto il giorno che ci rifletto, è stata una cosa pesante. Questa cosa di Marco ci deve insegnare una roba...”

Elenoire Ferruzzi ha detto di essere in ansia per la puntata ed ha aggiunto un discutibile: “Ci subiremo tutta la tiritera“. Mentre Sara Manfuso ha aggiunto: “Prepariamoci per domani. Buoni e cattivi“.

E sì, in questa storia ci sono buoni o cattivi, e non è un giudizio in senso lato, ma inerente al caso specifico. C’è infatti chi si è dimostrato umano con Marco e chi ha preferito fare branco e vomitare insulti, prese in giro o addirittura si è augurato il bullismo per una persona sofferente.