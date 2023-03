Concorrenti del GF Vip avvisati: ramanzina e rivelazione notturna

Una bufera ha investito il GF Vip, rumor di malumori di Pier Silvio Berlusconi, replica saltata e puntata di giovedì 2 marzo scomparsa anche dal sito ufficiale del programma. E sembra che anche i concorrenti siano stati avvisati di quello che è accaduto. Ieri notte infatti – mentre parlava del clima stranamente sereno nella casa – Luca Onestini ha rivelato: “Voglio vedere dopo la puntata di domani, vedi basta un niente e vengono fuori un botto di cose. Dipende da quello che fanno vedere. Poi comunque la ramanzina che è stata fatta anche ieri…”

Poi un repentino cambiamento di regia che non ci ha permesso di capire meglio il discorso di Onestini. Però sembra chiaro che gli autori abbiano bacchettato i concorrenti del reality.

Dopo i litigi furiosi e la divisione in due fazioni, negli ultimi giorni tutti i vipponi si sono uniti al grido di ‘volemose bene’. Nel daytime di oggi Alfonso Signorini ha puntato un faro su questo strano e inaspettato clima sereno nella casa di Cinecittà.

“Come avrete visto anche nel daytime di oggi in casa si respira un’aria tranquilla che ci piace assai. Però noi ci stiamo chiedendo: sarà vera questa pace che si è instaurata tra i nostri vipponi, oppure sarà una strategia per arrivare in finale senza troppi scossoni? Questa sera indagheremo anche questo aspetto. Perché ad esempio Nikita Pelizon e Davide Donadei ritengono che questa pace nella casa sia una pace di convenienza, una sorta di tregua armata e quindi non reale. Tra l’altro i due non vedono di buon occhio l’avvicinamento di Antonella Fiordelisi con i suoi ex nemici. Parleremo anche di Daniele, sappiamo che il suo rapporto con Oriana è turbolento. Però ultimamente, sabato lui a mente lucida si è confrontato in maniera civile ed educata per parlare del loro rapporto e risolvere i loro problemi”.