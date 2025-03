Concorrente di Ne Vedremo Delle Belle abbandona il gruppo e salta le prove.

Tensione dietro le quinte di “Ne Vedremo Delle Belle”. Giovanni Ciacci annuncia che una concorrente non si è presentata alle prove, suscitando curiosità. Angela Melillo aggiunge un’altra rivelazione collegata alla sua esperienza al Bagaglino, dove sostiene di essere stata messa sempre in ultima fila da una prima donna attualmente sua collega nel programma di Carlo Conti. La ballerina in questione è bionda, ma Melillo non rivela il nome.

Nel frattempo, Domenico Marocchi, che ha abbandonato il suo ruolo di inviato per fare l’investigatore, ha scoperto che la concorrente che ha disertato le prove ha le iniziali V.M. e ha anche lasciato il gruppo WhatsApp delle showgirl. Marocchi paragona la situazione al romanzo “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”. Le informazioni suggeriscono che si tratti di Valeria Marini, la quale ha avuto un problema fisico, una forte emicrania, aggravata dai messaggi nel gruppo.

Marocchi ha trovato conferme nel backstage da Matilde Brandi, che ha indicato Lorena Mario e Pamela Prati come potenziali candidate, lasciando quindi intendere che Valeria Marini sia la prima donna che ha messo Angela in ultima fila. Tuttavia, quando Domenico ha incontrato Marini, lei ha negato qualsiasi coinvolgimento, affermando di aver sempre avuto le ballerine più belle accanto a sé, con il suo caratteristico modo di dire: “Amore, io sono per le donne, amo le donne. Siamo tutte stellari”.

La tensione continua a crescere in vista della prossima puntata, prevista per domani su Rai1.