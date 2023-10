Concorrente di Ballando infortunato, interviene Milly: “Successo alle prove”

Ballando con le Stelle è appena iniziato e c’è già un concorrente che si è infortunato. Ieri pomeriggio Milly Carlucci è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ed ha ricordato l’appuntamento con il suo show del sabato sera. Tra le tante cose la conduttrice ha rivelato che un concorrente si è fatto male durante le prove e che quindi dovrà camminare anziché ballare.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha dichiarato che Antonio Caprarica mentre provava il suo pezzo (un quick step) si è fatto male ad una gamba. Il giornalista è anche allo spareggio con Rosanna Lambertucci e viene da pensare che sarà proprio lui a lasciare il programma.

“Siamo pronti per domani, eravamo qui a fare e prove. In pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le Stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. Conosciamo le loro canzoni tutte a memoria. Poi in apertura abbiamo lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica. Tra l’altro devo dare una notizia, perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo.

Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere”.