Sta per partire una nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma ieri è stato pubblicato un rumor bislacco su una concorrente che in passato è stata nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto riporta Candela per Dagospia, un’ex gieffina adesso sarebbe diventata un’escort di alto bordo. Pare che la ragazza (di cui il giornalista non ha fatto il nome) faccia i big money in Turchia.

“A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”

Diciamo che la ragazza ha trovato il suo…

Prima e seconda concorrente del GF Vip 6.

Indovinelli a parte, il prossimo 13 settembre tornerà in onda il Grande Fratello Vip e il settimanale Chi ha ufficializzato i primi due nomi: Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

“Vero che ci sarò, sarò una concorrente. Corro al GF Vip. – ha dichiarato la Ricciarelli – Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Sarò onesta come mi conoscete. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Non le manderò a dire, mi piace essere limpida. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

Le note che riesce a prendere? Altissime! 🎶 I momenti che ci regalerà nella Casa? Ve lo promettiamo… ancora più alti! ✈️

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale della sesta edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/55B3EnVUmQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 18, 2021

Audace, bellissima, da copertina e…sempre al centro del gossip! Sophie Codegoni è una concorrente ufficiale della sesta edizione di #GFVIP! 😍 pic.twitter.com/u0OJmxViDl — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 25, 2021