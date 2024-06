Concorrente del GF sui Ferragnez: “Sono miei amici, da che parte sto”

In questo periodo tutti parlano dei Ferragnez, giornalisti, opinionisti, blogger, fan, hater, conduttori e adesso anche una concorrente del Grande Fratello ha detto la sua. Rosy Chin in un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi a Turchesando ha rivelato di essere una cara amica di Chiara Ferragni. La chef ha spiegato di essere dalla parte di Chiara, perché Fedez avrebbe potuto aspettare un po’ prima di farsi vedere con le sue nuove fiamme. Rosy ha anche detto di aver sentito la Ferragni di recente, mentre non ha ancora parlato con Fedez dopo la separazione.

“Se Chiara e Fedez sono venuti a cena da me dopo la separazione? Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l’ho sentito, lei è davvero è una patatona. Fedez avrebbe potuto aspettare invece di sbatterle in faccia la nuova fidanzata, la ha abbandonata nel momento peggiore. Anche io prendo una posizione, lui avrebbe dovuto avere un po’ di tatto. Da mamma e da donna sono con lei. Anche perché pure io esco da una situazione sentimentale passata difficile, diversa da quella attuale, comprendo la sofferenza e mi trovi d’accordo su quello che hai detto. L’amore mi ha salvato la vita, comprendo la sofferenza e mi trovi d’accordo sul fatto di essere con Chiara”.

Rosy Chin ha uno dei ristoranti Giapponesi più famosi a Milano.

Pieno di gente VIP a partire da Chiara Ferragni, Tommaso Zorzi e tanti altri. pic.twitter.com/ZnGljQtgmG — AMICI NEWS (@amicii_news) September 11, 2023

Rosy Chin, da concorrente del Grande Fratello ad attrice?