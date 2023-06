Concorrente de L’Isola: “Spendevo 15.000€ al mese, solo hotel 5 stelle”

Non solo le domande sul suo orientamento e sui suoi ex, Marco Mazzoli ieri ha chiesto a Gian Maria Sainato anche quanto spende al mese. Il concorrente de L’Isola dei Famosi ha spiegato che fino a qualche tempo fa viveva nel lusso e arrivava a spendere anche 15.000€ al mese per vacanze in hotel 5 stelle. Adesso però Gian Maria è un uomo nuovo e ha deciso di fare un cambiamento radicale nella sua vita, scegliendo di essere più low profile e soggiornare in hotel 4 stelle.



“Quanto ho speso e guadagnato? 10.000 Euro al mese, anche 15.000 ho fatto. Se sono povero? Eh vabbè tu sei più ricco lo sapevamo. Quindi io mi sono immerso in quel mondo di moda e lusso e ho iniziato a spendere e vivere molto bene. Quindi vacanze a New York o a Los Angeles. Camere da 2.500 Euro a notte? Sì ma anche di più.

Io fidanzato con un uomo molto ricco? Ai tempi no, poi lui si è aggregato dopo, l’ho conosciuto in questo ambiente e quindi smezzavamo. Certe volte io gli facevo delle sorprese come la vacanza alle Maldive, lui mi portava a Cortina. Però sempre vita extra lusso in hotel a 5 stelle.

Io pensa che sono molto cambiato, ma a 20 anni non andavo in un hotel se non era un 5 stelle. Ero diventato proprio antipatico, una cosa brutta. Poi fortunatamente sono cambiato, ora vado anche nei 4 stelle.

Se ho finito i soldi? No quelli per fortuna ci sono ancora tutti. Però li spendo in altri modi più normali. Porto in vacanza mia madre e ci metto più il sentimento e il quality time facendo star bene lei che se lo merita. In questo modo sto bene anche io. – ha continuato il concorrente de L’Isola – E se non c’è un hotel a 5 stelle andiamo in un 4 senza pensarci. In un 2 stelle? No non esiste. Il 4 o 5va benissimo. Prima ero ossessionato dai 5 stelle, da quella comodità schifosa e dal lusso.

Poi mi sono detto stai sbagliando ‘Gian Maria’. Poi è venuto fuori il vero Gian Maria. Ho voluto cercare le mie radici. Ho fatto un cambio e adesso mi baso sui veri valori”.