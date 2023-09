Concluso a Pomezia 'Aviation Yes', salone dell'aerospazio e dell'aviazione

Si è svolto domenica 24 settembre a Pomezia Aviation Yes, il salone dell’Aerospazio e Aviazione organizzato dalla nota ricercatrice del fenomeno Uap e storica aeronautica Francesca Bittarello, evento che ha ospitato anche un punto informativo dell’Aeronautica militare, con il patrocinio istituzionale dell’Aero Club D’Italia e del Comune di Pomezia (presente con il Sindaco Veronica Felici).

Bittarello, che gestisce la ‘Lux-Co Edizioni’, ha contribuito in passato alla promozione di altri eventi di tipo aeronautico come ‘Italy Aviation Day Expo’. Tra gli intervenuti ai lavori di Aviation Yes il giornalista aerospaziale Roberto D’Angelo , il decano degli ingegneri aerospaziali Roberto Somma, il rappresentante degli investigatori americani del Mufom Costantino Carraro, l’ex Sottosegretario alla Difesa Gen. Domenico Rossi, il Presidente della Società Missilistica europea Stefano Innocenti, e tanti altri ospiti e espositori di spessore.

“Aviation Yes -dice Bittarello- ’può divenire il futuro punto di riferimento dei saloni al chiuso legati all’ aeronautica e aerospazio. Sono già al lavoro per partire con l’organizzazione dell’edizione 2024 dove punto ad implementare i patrocini istituzionali e gli apporti istituzionali civili e militari” “Ho partecipato ad Aviation Yes, dove ho spiegato come l’Aeronautica Militare fin dal 1978 e’ stata delegata a monitorare il fenomeno degli Ovni essendo istituzionalmente preposta alla sicurezza dei nostri cieli. La presenza di rappresentanti dell’Aeronautica Militare -ha spiegato Rossi- si inquadra in questo contesto ed ha valorizzato una manifestazione che può costituire un effettivo punto di riferimento in materia di aerospazio”.