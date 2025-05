Conclave, tre giorni di fumate nere? Ecco cosa succede.

Conto alla rovescia per il Conclave 2025, che dovrà eleggere il nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori si riuniranno in Cappella Sistina mercoledì alle 16.30. Se ci saranno tre giorni di fumate nere, come previsto dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, i cardinali si fermeranno per un giorno dedicato a preghiere, colloqui liberi e una breve esortazione spirituale. Successivamente, riprenderanno con altri sette scrutini e, se necessario, seguiranno altre sette tornate.

Se dopo 34 votazioni non si trova un accordo, si procederà al ballottaggio tra i due più votati dell’ultima tornata, i quali si asterranno. Rimane in vigore la regola della maggioranza dei due terzi dei voti, ovvero 89. Il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo metropolita di Algeri, ha affermato che non c’è fretta per la fumata bianca: “L’importante è avere un buon Papa.” Vesco ha sottolineato che il prossimo Papa dovrà essere “un Pastore, una voce per il mondo, per la pace”, e ha scherzato sulla possibilità che il successore di Francesco possa essere francese, ma aggiungendo: “Anche un algerino”.

Il cardinale Raphael Sako, patriarca di Baghdad dei Caldei, ha espresso la speranza che il nuovo Papa possa essere eletto entro 3-4 giorni, delineando un identikit del futuro Pontefice: “Un Pastore che guardi all’unità e all’integrità della Chiesa.”