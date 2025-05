Conclave: segreti, alleanze e il Papa italiano sfumato

Secondo recenti analisi sul Conclave, il risultato dell’elezione di Prevost ha messo in luce le divisioni tra i Cardinali italiani, che, pur essendo 19 e rappresentando la delegazione più numerosa, non sono riusciti a formare un’alleanza unitaria. Da 47 anni, il Vaticano non ha un Papa italiano, avendo avuto successivamente Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio. La Stampa sottolinea la disillusione per questa mancata opportunità dopo tre Conclavi.

Durante l’apertura della Cappella Sistina, i Cardinali italiani si sono divisi tra tre candidati: Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Al primo scrutinio, Parolin ha ricevuto il maggior numero di voti, ma non abbastanza per vincere. In seguito, l’inaspettato ritiro di Parolin, avvenuto dopo un incontro con Prevost, ha cambiato le dinamiche di voto. Parolin, toccato dalle difficoltà nel ricevere supporto dai suoi connazionali, ha deciso di sostenere Prevost.

Questo gesto ha portato a un “effetto valanga”, con oltre cento voti a favore di Prevost, senza necessità di comunicazioni formali. Un Vescovo ha commentato che, ora, le probabilità di eleggere un Papa italiano sono simili a quelle per un Papa belga o sudcoreano, indicando una netta erosione del potere dei Cardinali italiani nel processo di elezione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it