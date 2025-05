Conclave: Riti, Regole e Favoriti – Cosa Aspettarsi Oggi

Alle 10 inizia il Conclave con la messa Pro eligendo Romano Pontifice, presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. La votazione vera e propria avrà luogo nella Cappella Sistina, a partire dalle 16:30. I cardinali votanti sono 133: per ottenere la fumata bianca, necessaria un consenso di due terzi, quindi 89 voti. Durante il primo giorno si svolgerà una sola votazione, il cui esito sarà noto dopo le 19. Dal secondo giorno, si svolgeranno due votazioni al mattino e due al pomeriggio, con fumate giornaliere previste solo a fine scrutini.

Ogni giorno i cardinali celebrano la messa e, al termine, si recano in Cappella Sistina per le lodi. Prima dell’inizio del Conclave, il 5 maggio, tutti gli ufficiali hanno prestato giuramento di segretezza. Il 7 maggio, alle 15:00, i cardinali vengono privati dei telefoni e degli apparecchi tecnologici. La cerimonia inizia alle 16:15 con diete di preghiera e canti invocando lo Spirito Santo.

Dopo che tutti i cardinali hanno giurato, prende il via il Conclave con il maestro delle cerimonie che pronuncia l’ordine “Extra omnes”, escludendo tutti gli estranei. I cardinali provengono da 71 paesi e per la prima volta ci sono rappresentanti di 15 nazioni precedentemente non incluse. Pietro Parolin è considerato il principale candidato tra i papabili, seguito da Matteo Zuppi, Pierbattista Pizzaballa e Luis Antonio Tagle.

La giornata è caratterizzata da rituali storici volto a garantire una scelta serena e raccolta del nuovo Pontefice. Resta da vedere se il nuovo Papa emergerà già dalla prima votazione, poiché spesso si dice che “chi entra Papa esce cardinale”.