Conclave Post-Mortem di Papa Francesco: Fumate e Frequenza Giornaliera

Dopo la morte di Papa Francesco, si svolge il conclave per eleggere un nuovo pontefice. Questo incontro riunisce i cardinali elettori in votazioni segrete, con l’esito comunicato tramite fumate dalla Cappella Sistina: la fumata bianca indica l’elezione, mentre la nera indica che non è stato raggiunto un accordo. In passato, esisteva anche una fumata gialla, utilizzata esclusivamente a scopi tecnici.

Il conclave è convocato per eleggere il nuovo papa e si svolge nella Cappella Sistina secondo procedure rigorose. Il primo giorno si tiene una sola votazione; nei giorni seguenti possono esserci fino a quattro votazioni al giorno, di cui due al mattino e due al pomeriggio. Per essere eletto, un candidato deve ottenere i due terzi dei voti. Dopo ogni sessione, le schede vengono bruciate e il colore del fumo dal comignolo segnala l’esito.

La fumata bianca, visibile all’esterno, rappresenta l’elezione del nuovo papa e il suo fumo è prodotto da una miscela chimica specifica. Dal conclave del 2005, è accompagnata dal suono delle campane della Basilica di San Pietro per evitare confusioni con la fumata nera. Le fumate avvengono due volte al giorno, segnalando i risultati delle votazioni.

La fumata gialla, utilizzata nei conclavi precedenti, serviva a testare il funzionamento della stufa e del comignolo, ed è stata dismessa nel 2005. Oggi, i meccanismi moderni assicurano fumate chiaramente distinguibili, bianche e nere.