Conclave per l’elezione del nuovo Papa: Artime emerge tra i favoriti italiani Parolin e Pizzaballa

Il cardinale spagnolo Angel Fernandez Artime, 64 anni, emerge tra i favoriti per diventare Papa nel conclave che inizierà il 7 maggio, insieme a Pietro Parolin e Pierbattista Pizzaballa. Riformista e volto principale della Chiesa di Papa Francesco, Artime ha una lunga carriera di riforma, avendo guidato l’Ordine dei Salesiani. Nato nel 1960 nelle Asturie, ha incontrato Bergoglio in Argentina e successivamente è stato chiamato a Roma.

Parolin, segretario di Stato, e Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, rimangono in cima alle preferenze. Tuttavia, il panorama di candidati è in continua evoluzione, e nomi come Luis Antonio Tagle e Matteo Zuppi sono considerati in ottima posizione. Altri nomi come Fridolin Ambongo e Peter Erdo stanno lentamente scendendo nelle preferenze. Dal fronte progressista, spicca anche il cardinale maltese Mario Grech, che potrebbe seguire le orme di Bergoglio. Non si escludono nemmeno candidature come Robert Francis Prevost e Anders Arborelius.

Artime, nominato pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata, è visto come un candidato capace di innovare, attento alle esigenze dei giovani e alle riforme sinodali. La sua esperienza come capo dei Salesiani è stata apprezzata nell’ambiente ecclesiastico. Infine, uno dei temi centrali per il nuovo Papa sarà il bilancio del Vaticano, che attualmente presenta un deficit strutturale di circa 70 milioni di euro all’anno.