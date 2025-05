Conclave: Le Congregazioni Cardinalizie al Vaticano e l’Appello di Barbarin per un Papa Universale

Nel corso della settimana antecedente il Conclave, i cardinali si riuniscono in Vaticano per discutere e definire il profilo del futuro Papa. Il cardinale Barbarin ha dichiarato che il nuovo leader sarà “Papa di tutta la Chiesa”. Mercoledì, Barbarin e il cardinale non elettore Rosa Chávez hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Le congregazioni continuano a favorire il dialogo e la preparazione per l’elezione, mentre i cardinali cercano di stabilire le priorità e le aspettative per la nuova guida spirituale.