Conclave, il punto di vista di Marco Follini per Adnkronos

C’è una strategia politica nel tentativo della Chiesa di mantenere una distanza dalla politica stessa, evitando toni controversi o schieramenti di parte. Da anni, il Vaticano si è allontanato da qualsiasi tentativo di ricostruire un partito di ispirazione cristiana in Italia, come avvenne con la Democrazia Cristiana. Papa Francesco non ha incoraggiato tali iniziative, permettendo al laicato di gestirsi autonomamente e mantenendo la Santa Sede distante.

Le anticipazioni sul Conclave richiamano a una sorta di congresso democristiano, ma la storia italiana è unica e si intreccia con pontefici nati nella regione e un declino politico della DC iniziato con Papa Wojtyła. La Chiesa ha optato per una prudente estraneità alle controversie nazionali, anche a quelle che coinvolgono il clero.

Fuori dai confini, però, sta emergendo una nuova geopolitica ecclesiale. Dopo che il legame tra la Chiesa e l’Occidente si era consolidato nella lotta al comunismo, la caduta del muro di Berlino ha portato a una critica del capitalismo finanziario, culminando nelle severe posizioni di Francesco sulla globalizzazione. La Chiesa si trova ora di fronte a tensioni globali significative, tra cui le guerre in Ucraina e Gaza, che richiedono un nuovo approccio.

Con l’archiviazione dell’idea e dell’identità occidentale, il Vaticano deve affrontare un cambiamento nella sua politica estera. L’Occidente, una volta un punto di riferimento stabile, ora non riesce più a offrire certezze. Questo scenario potrebbe spingere la Chiesa a mantenere ancora maggiore distanza dai conflitti in corso. Si prevede che il Vaticano utilizzerà astuzia e candore per trovare la propria voce in un contesto così tumultuoso.