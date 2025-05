Conclave, c’è già il nome del nuovo Papa? Cosa dicono i cardinali.

Mancano tre giorni all’inizio del Conclave e i cardinali non hanno ancora raggiunto un consenso. Il cardinale algerino Jean Paul Vesco afferma: “Lo Spirito Santo ha già scelto, ma abbiamo bisogno di più tempo”. Il cileno Fernando Natalio Chomalí Garib sottolinea che ci sono 133 nomi in considerazione. Il cardinale Claudio Gugerotti utilizza una metafora per indicare che non c’è accordo sul nome del nuovo Papa. Un cardinale asiatico conferma che il consenso non è stato raggiunto, ma ci si aspetta di farlo.

Domani, 5 maggio, si svolgeranno due sessioni delle Congregazioni per accelerare questo processo, una al mattino e l’altra nel pomeriggio. Lunedì si concluderanno i lavori per sistemare l’edificio di Santa Marta, dove i cardinali entreranno martedì sera in preparazione alla messa ‘pro eligendo Papa’ di mercoledì.

Intanto, i preparativi nella Cappella Sistina sono in corso per le votazioni che inizieranno mercoledì 7 maggio alle 16:30, quando i 133 cardinali si riuniranno. È stata mostrata la preparazione della sala per accogliere i cardinali, e sono stati attestati circa 80 sigilli di piombo per garantire la riservatezza del Conclave.

Una piccola squadra di 12 persone, composta da tecnici e florieri, rimarrà all’interno del Conclave per garantire il funzionamento degli impianti e collaborare con i Cerimonieri Apostolici. Dopo l’elezione, apre l’organizzazione della messa solenne del nuovo Papa in Piazza San Pietro, mentre inizieranno le operazioni di smantellamento delle strutture provvisorie nella Cappella Sistina e agli alloggi.